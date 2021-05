¿Vuelve a la UC? Nicolás Castillo le ruega a Diego Buonanotte: “No te vayas para jugar juntos otra vez”

En las últimas horas se viene hablando que el futuro inmediato de Nicolás Castillo, que estaría en la Major League Soccer, Brasil o Chile. Y esta última opción empieza a tomar fuerza por el particular pedido que le realizó el delantero a Diego Buonanotte por redes sociales.

El volante argentino no está siendo considerado por Gustavo Poyet en Universidad Católica, situación que lo llevó a buscar nuevos horizontes. Y según informó Deportes en Agricultura, el Enano tiene un “pre-acuerdo de palabra” para firmar con Alianza Lima.

En ese contexto, en pleno Instagram Live de Buonanotte con el portal DLT Sports, el ex delantero de la UC le mandó un particular mensaje que ilusiona a los hinchas Cruzados: “Espérame. No te vayas para jugar juntos otra vez”.

Esas simples palabras están generando una ola de especulaciones sobre el futuro del artillero, ya que es sabido por todos que Club América no lo tiene considerado para el segundo semestre y le busca club.

Sumado a esto, la prensa mexicana ha afirmado que las Águilas están dispuestas a asumir el 30% del sueldo del goleador, con el objetivo de poder desprenderse del futbolista y liberar un cupo de extranjero. Por consiguiente, ¿Nicolás Castillo está preparando su retorno a San Carlos de Apoquindo?

Cabe mencionar que este miércoles a las 22:00 horas Universidad Católica se juega el partido más importante en lo que va de la temporada, porque recibe a Atlético Nacional con la obligación de ganar para acceder a los octavos de final de Copa Libertadores. Y toda la emoción del encuentro la podrás seguir junto al equipo de RedGol.