¡EPA! Surgen interesados por Nicolás Castillo: es sondeado por la MLS, fútbol brasileño y Chile

Semanas de definiciones se vienen para Nicolás Castillo, quien hace unos días supo que Club América de México no lo tiene considerado para el segundo semestre del año. Por lo mismo, deberá buscar nueva casa deportiva si quiere volver al fútbol profesional.

En ese contexto, ESPN México informó durante esta jornada que el ex Universidad Católica está siendo sondeado por clubes de la Major League Soccer (MLS), del fútbol brasileño y chileno, aunque primero quieren chequear su real estado de salud.

“Quieren chequear que el chileno pueda jugar en el corto plazo y que no vaya a correr riesgo su integridad física en caso de hacerlo, tomando en cuenta la seriedad de la enfermedad que sufrió”, menciona el citado portal.

Sumado a esto, los mexicanos están dispuestos a subsidiar el 30% de este salario para que Castillo pueda salir del elenco y de esta manera liberar una suma económica importante. El delantero tiene contrato hasta fines del 2022 con el América.

El delantero sigue en la búsqueda de una nueva casa deportiva. (FOTO: Getty)

Recordemos que Portland Timbers, elenco donde milita Felipe Mora; New York Red Bull y New York City mostraron interés por el futbolista en el pasado, aunque ahora no se sabe quiénes son los clubes que buscarán fichar al goleador.