El periodista Rodrigo Sepúlveda le ha dedicado muchos esfuerzos a su carrera como streamer. Sin embargo, los resultados no siempre han sido positivos. Es lo que lamentó el comunicador tras la eliminación de Universidad Católica de Copa Sudamericana, tras sufrir una dura goleada ante Sao Paulo en Morumbí.

Sepu hizo la comparación con los fanáticos de Colo Colo cuando el Cacique quedó fuera de competencia ante Inter de Porto Alegre. "Hay una imagen increíble en mi canal de Twitch, cuando transmití en el partido de Colo Colo estaba lleno de gente, lleno-lleno", recordó el periodista.

Pero todo cambió al turno de los cruzados. "Cuando transmití a Católica, más de treinta minutos estaba solo. Había varios hinchas de Católica ahí, (y pregunté) 'oye ¿por qué no vienen, por qué no ven el partido conmigo?'. 'Pero y para qué, si vamos a perder, si no hay posibilidades'", fue la respuesta que recibió Sepúlveda.

"Un hincha tiene que ver al equipo siempre, tiene que estar con el equipo", sentenció el comunicador y la reacción en redes fue clara: "Es que no estamos ni ahí, Sepu, vamos a perder", cuenta el hombre ancla de las noticias en Mega.

"Respetable, yo no lo hago, yo lo veo hasta morir. Yo siempre les alegué a los hinchas cuando estaba en radio ADN que se iban antes de que terminara el partido y los despedía desde la tribuna con la mano, y se iban cuando quedaban cinco minutos", recordó.

"Había un cierto grado de desilusión, de desesperanza, de desconfianza... 'aquí no va a pasar nada, chao'. Y pasó. No es que hayan tenido razón o tomado una decisión correcta, pero el fanático lo toma de forma distinta, y coincidía en que no querían ver el partido porque la Católica no iba a pasar. Eso duele", sentenció Sepúlveda.