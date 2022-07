Entre los futbolistas activos, Fernando Zampedri es el goleador histórico de Universidad Católica, con 72 anotaciones desde su desembarco en Chile en 2020. Si mantiene su efectividad, en menos de dos años puede convertirse en el máximo artillero cruzado de todos los tiempos, un lugar que hace veinte años ocupa Rodrigo Hernán Barrera, con 118 gritos.

Chamuca fue figura luego de surgir de la cantera cruzada, dio el salto a la selección chilena e incluso estuvo en la nómina para el Mundial de Francia 1998. O sea, no tenía por dónde no ser ídolo de la UC... pero no lo es. Cinco años en Universidad de Chile cambiaron toda la óptica de los fanáticos de la Franja. Incluso, muchos desconocen el récord del ariete.

En conversación con Publimetro, el ex futbolista dice que hay muchos que se sorprenden con su condición de goleador histórico. "Me lo recuerdan en los chats que tenemos con gente de la Católica. En Chile como que no somos tan futbolizados en este tema. Los argentinos llevan al callo los goleadores. Acá la gente no es tan fanática de las estadísticas", explica.

Sin embargo, la identificación que logró Barrera con la U en los últimos años de su carrera, le quitó cariño en las huestes cruzadas. "A algunas personas les molesta (que sea goleador histórico de la UC), pero tienen que entender que yo no me fui de la Católica porque quería irme, sino porque vencí contrato y me echaron" puntualiza Chamuca.

"¿Qué debía hacer? ¿No jugar más y quedarme de brazos cruzados? Justo llegaron Colo Colo y la U, y como tenía más amigos en la selección, me quedé ahí. Después me hice fanático por la hinchada y por el trato que me dieron, porque yo venía del equipo contrario, y más encima con la cantidad de goles que había hecho. Pero me abrieron las puertas", sentencia.

Por eso, Barrera no dramatiza con el título de goleador histórico cruzado. "Es un dato más, más que nada de que hiciste bien tu pega, que a fin de cuentas es lo que vale (...). Si Zampedri logra pasarme, bien por él, porque significa que ha hecho bien la pega y que es un gran goleador", completa el mundialista.