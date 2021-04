Rodrigo Barrera y el olvido de la UC por su cumpleaños: "El hincha de la U te demuestra más su cariño"

Rodrigo Barrera ha vivido días difíciles tras su contagio de Covid-19, justo en medio de su cumpleaños número 51. El Chamuca ya se encuentra en fase de recuperación y en conversación con La Tercera contó cómo lo ha tratado el virus.

"No me siento muy bien, estoy con PCR positivo para Covid-19. Me siento muy cansado y con mucha tos. Me hice el examen el miércoles pasado y el jueves me enteré que estaba contagiado. Han sido días complejos", aseguró.

Barrera cumplió 51 años esta semana y Universidad de Chile le dedicó un emotivo saludo en sus redes sociales. Sin embargo, la Universidad Católica, club donde es el goleador histórico, se olvidó de saludarlo: "Cero problema con ese tema. Lo tengo súper asumido. Gente de la barra y algunos chat de hinchas cruzados me saludaron, a esta edad ya me da lo mismo".

"No me siento ídolo de la U, ahí soy uno más. Hice muchos goles, gané campeonatos y eso… Lo que pasa es que el hincha de la U te demuestra más su cariño", agregó sobre los saludos de los fanáticos azules.

En esa misma línea, el Chamuca opinó sobre el trato a los ídolos: "En Chile, en general es así, no se respeta tanto a los ídolos. Eso, a diferencia de México, Argentina y otros países. Ellos si respetan a sus glorias o jugadores que hicieron cosas por la selección o sus clubes".

Cabe recordar que Rodrigo Barrera anotó 118 tantos en 352 partidos con la camiseta de Universidad Católica en dos períodos: 1986-1995 y luego en su regreso en 2002. Además, disputó la final de la Copa Libertadores en 1993.