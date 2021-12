Tras ser ratificado en el banco de la Universidad Católica por dos años, Cristián Paulucci tiene otra espalda en el club. Haber obtenido el tetracampeonato le da otro estatus, por lo mismo se atrevió a dar una opinión muy contundente sobre lo que es la gran historia del cuadro cruzado.

Y apuntó a José Pedro Fuenzalida. El capitán de la escuadra, a quien lo considera por encima de todos lo que le dieron mucho a la UC. "Él es el jugador más importante en la historia del club. Terminó la temporada en un alto nivel, es importante para mí", aseguró, además de hablar sobre el futuro del jugador. "Tiene libertad y no me meto en la decisión de nadie", complementó en entrevista con El Mercurio.

Ahí también se refirió al final del torneo, donde siente que Católica fue injustamente perjudicada tras jugar contra Colo Colo, donde un jugador del Cacique dio positivo a Covid tras ese encuentro.

"Perjudicar a un equipo es mandarlo a cuarentena, cuando a nivel mundial se había dicho que no existían los contagios dentro del campo de juego. El único equipo en el mundo que fue a cuarantena porque el rival tuvo Covid fuimos nosotros. Nos soltaron el domingo y jugamos ese mismo día (ante O'Higgins). Fuimos sin entrenar y ganamos 3-1. No dijimos nada, recién ahora estoy llorando".

Ya con el título en su poder, comentó los errores arbitrales que favorecieron a Colo Colo. "No fueron las últimas dos fechas que ellos no jugaron bien, fueron las últimas cuatro. Con Melipilla fue un nivel muy bajo. Se encuentra con dos penales al final, uno que no fue, escandaloso. Contra Curicó, si le daban el penal que le tenían que dar a Curicó, nosotros dábamos la vuelta contra Huachipato", se sinceró.

Finalmente, se refirió a su apodo de "Pelao Termo". "Pregunté qué carajo quería decir eso. Yo tomo mate todo el día y para mí el termo tiene que ver con el mate. Hasta que unos amigos chilenos me dijeron 'te dicen así porque te calentás'. Y bueno sí, soy termo, enojón, de pocas pulgas", contó Paulucci.