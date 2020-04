Parot y su recuerdo de marcar a Lucas Moura: "Era tan bueno que lo pellizcaba, le mordía el hombro para que no pasara"

Como ha sido la tónica de las últimas semanas, los live de Instagram ha sido el mecanismo que han tenido los clubes y medio de comunicación para mantener la interacción con sus seguidores.

En ese sentido, Cruzados realizó un live junto a Alfonso Parot, quien narró sabrosas historias de sus inicios como futbolista, la importancia que tuvo ir a jugar a Argentina y los difícil que fue marcar al brasileño Lucas Moura, cuando este era jugador de Sao Paulo.

“Le pegué una cantidad de patadas, es que es muy bueno. No sabía a dónde iba a salir, te gambeteaba, era muy rápido. Te juro que en San Carlos de Apoquindo no lo podía agarrar. Me ponía más adelante y así todo me ganaba, es muy rápido. No me quedó otra que agarrar las mañas del Sudamericano: lo pelliizcaba, lo mordí en el hombro, le daba beso en la nuca, entre otras cosas. Es muy bueno y yo estaba muerto”, recordó sobre ese partido que la UC perdió por 4-3 ante el equipo brasileño, por la Copa Sudamericana.

También, tuvo palabras para recordar sus inicios en el equipo Cruzado. “Llegué a los 10 años, me llevó mi papá y mi tío Ricardo. Toda mi familia es de la UC. Desde chico empecé a forjar este amor y pasión por el club. Me llevaron a una prueba masiva y llegué como delantero, de 9 y tenía buena definición. Luego de avanzar las diferentes etapas me dijeron: estás un escalón más abajo que los demás delanteros, pero tienes pasta como defensor. Así que me probaron como lateral y desde ahí empecé a jugar”, mencionó.

Pero eso no fue todo, porque también habló de las emociones que sintió en la final de la Copa Argentina, cuando debió patear uno de los penales y aportar con el título de Rosario Central.

“Se me achicó el arco al patear el penal en la final de la Copa Argentina. Le pegué tercero y, por suerte, ellos habían fallado los dos primeros penales. Fue una locura ese día, el estadio en Mendoza estaba repleto. Esa copa la disfruté mucho, porque fue mi primer título en el extranjero”, sentenció.