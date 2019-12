Lucas Moura pide disculpas a sus vecinos por lanzar fuegos artificiales a las 2 am en Navidad

El jugador del Tottenham Lucas Moura no tuvo mejor idea que lanzar fuegos artificiales a las 2 am navidad, algo que le costó caro, porque tuvo que pedirle disculpas a todos sus vecinos según consigna The Sun.

El mismo medio toma las declaraciones de los residentes, uno afirmó que era como "bomba que explota en una zona de guerra" y otro declaró que "mi esposa y yo tuvimos que preparar todos los regalos y no volvimos a dormir hasta después de las 3.00 horas por eso. Pensé que era realmente desconsiderado. Me molesta que piense que podía hacerlo".

Luego de las acusaciones, el futbolista brasileño declaró en el mismo medio que "me disculpo sinceramente con cualquiera que se sintiera perturbado por los fuegos artificiales después de la medianoche".

Agregando que "conozco mis responsabilidades como futbolista profesional y sabía que el entrenamiento no era hasta la tarde del día siguiente".