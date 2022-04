Alfonso Parot ironizó con el estatus que se le ha entregado a Colo Colo por el buen rendimiento que mostró en Copa Libertadores. Destaca que "mantuvimos el invicto con ellos", pues los albos no ganan desde el 2017 en San Carlos de Apoquindo.

Universidad Católica quedó con un sabor amargo luego del partido ante Colo Colo, el que terminó 1-1 por un gol del Cacique en el último minuto. Anotación que los cruzados reclaman que estuvo viciado, como señaló Alfonso Parot a TNT Sports al final del encuentro.

"Fue falta de Gil donde empezó la jugada del gol de ellos, las cobran todas para ellos y a nosotros no. El árbitro no me dijo nada, queda acá, ya está", manifestó en caliente el Poncho, uno de los referentes cruzados.

En todo caso, hace una autocrítica. "Más allá de eso tuvimos una desatención y nos convirtieron. Pusimos gente de buen pie en el medio, presionar de manera agresiva, lo hicimos de gran manera el primer tiempo, después nos pesó el desgaste y ellos pusieron más gente arriba a presionarnos", manifestó.

Por lo mismo indica que "nos costó salir jugando, caímos en el pelotazo, pero teníamos el partido controlado. Antes del gol no tuvieron ninguna clara salvo donde me equivoqué yo que me la quitó Bolados".

Finalmente, mostró su lado más sarcástico. "Según la prensa y todo el mundo hoy empatamos con el mejor equipo de Sudamérica", contó por los elogios que ha recibido Colo Colo debido a su participación en Copa Libertadores.

Finalmente contó que "mantuvimos el invicto con ellos (en San Carlos de Apoquindo), era importante no perder, pero nos vamos con un sabor amargo. Ahora a levantar porque se viene un partido sumamente importante".

La UC volverá a jugar el jueves, cuando desde las 18 horas en Las Condes enfrente a Flamengo por la tercera fecha de Copa Libertadores.