Pablo Pozo y la polémica: "¿Penal? Sí ¿Puch magnifica? Sí. Debió ir al VAR y cobrarlo, también hay culpa de la Comisión de Árbitros"

El ex árbitro FIFA, Pablo Pozo, se sumó a la polémica del momento y entregó su opinión sobre el bullado penal que desestimó Ángelo Hermosilla y el VAR en el partido entre Audax Italiano y Universidad Católica, por la fecha 26 del Torneo Nacional. Manuel Fernández tocó abajo a Edson Puch y el delantero se fue al suelo, pero la jugada terminó en contragolpe y gol para los de colonia.

“¿Penal contra Puch? Sí. ¿El árbitro no lo cobra porque magnifica la falta? Sí. ¿Pudo ir al VAR? Sí, lo debió cobrar”, comentó Pozo a través de su cuenta de Twitter.

Pero no se quedó ahí, pues junto con su crítica a Hermosilla y el mismo Puch lanzó dardos a la Comisión de Árbitros encabezada por Jorge Osorio.

“Creo que la culpa no siempre es de los soldados, también hay culpa de los generales o de quienes eligieron a los generales. Que no digan que no se les aviso, ahora sin llorar”, sostuvo antes de agregar que “cuando digo los generales me refiero a la Comisión de Árbitros, quienes entregan las instrucciones técnicas a los árbitros. Al presidente de esta comisión lo elige el presidente de turno de la ANFP”.

Cabe recordar que Audax y la UC empataban 1-1 cuando el cuadro cruzado alegó el penal. La jugada continuó y Joaquín Montecinos pilló mal parada a la Católica para marcar el 2-1 parcial.

Cuando se jugaban los descuentos, Fernando Zampedri logró el empate para la Católica en medio de nuevos incidentes tras el final del partido que dejaron a Diego Buonanotte expulsado.