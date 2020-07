¡Merecido! Hinchas de Universidad Católica lideran campaña para retirar “la 14” del Mumo Tupper a 25 años de su muerte

Este lunes se cumplen 25 años desde el fatídico día en que Mumo Tupper decidió acabar con su vida producto de una depresión endógena que lo mantuvo prisionero durante años, y hoy, fanáticos de Universidad Católica decidieron celebrar su memoria iniciando una hermosa campaña.





A través del programa Planeta UC , hinchas de Universidad Católica idearon una hermosa manera de homenajear al ídolo cruzado,con que se identificaba el Mumo en la cancha.



“Primera vez que me lo preguntan y que se plantea la cosa. Lo escuché un par de años atrás que estaban pensando algo similar, sería increíble que lo hicieran pero no me corresponde a mi plantearlo ni decirlo”, aseguró Andrés Tupper, hermano de Raimundo.

Hinchas cruzados quieren que el club retire la camiseta 14 en homenaje a Raimundo Tupper Lyon.



La idea escaló rápidamente entre los seguidores del elenco precordillerano, que con el hashtag #La14EsDelMumo viralizaron la campaña en la búsqueda de ser escuchados por la dirigencia de Universidad Católica.

Los fanáticos de la franja e iniciadores de la bella cruzada en recuerdo del Raimundo Tupper generaron una instancia donde quienes lo deseen pueden firmar la petición de retirar la 14.

Rodrigo Gómez, exfutbolista y amigo del fallecido ídolo de la franja, respaldó la iniciativa del programa, asegurando que sería una linda manera de celebrar la vida y la carrera de Raimundo:

“Me parecería genial. Encontraría notable porque no es algo para todos, es para algunos. Hoy ya no se juega del 1 al 11 entonces no es tan difícil. Cuando muere Raimundo su mamá me pidió ocuparlo y no era fácil, así que sería un homenaje tremendo”, comentó Gómez.

Actualmente la petición ha reunido 45 firmas en apenas unas horas, y se espera que con el correr de la jornada se vayan sumando poco a poco seguidores de la UC que deseen retirar de manera permanente la dorsal 14 en recuerdo del Mumo Tupper en el aniversario 25 de su muerte.