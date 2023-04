Universidad Católica no la pasa nada de bien con supuestos líos internos y fue Juvenal Olmos quien disparó, tras el sufrido triunfo ante Deportes Colina en Copa Chile, que el plantel le está haciendo la cama a Ariel Holan. Declaraciones que generaron un incendio, pero ahora fue Matías Dituro quien se disfrazó de un molesto bombero para apagar el fuego.

El portero argentino nacionalizado chileno sacó la voz en conferencia de prensa previo al clásico ante Colo Colo de este sábado 15 de abril, y obviamente fue consultado por si las intenciones del equipo cruzado son efectivamente querer sacar al técnico de 62 años oriundo de Lomas de Zamora, Argentina. Y con una notable molestia respondió en llamas.

"Lo dicen tan libremente, como si estuvieran dentro del camarín"

"Espero ser muy claro con la respuesta. A mí en particular sí me molesta, sobre todo cuando lo dicen con tanta seguridad como si estuvieran metidos dentro del camarín, eso me molesta. Desde que estoy acá, del 2018, siempre han sucedido estas cosas", lanzó de entrada.

Tras eso, el ex Celta de Vigo insiste en que "hay veces que hasta me sorprende me nivel de imaginación que tienen algunas personas para inventar algo y decirlo tan libremente como si estuvieran en el camarín".

"Como capitán lo gestiono con total tranquilidad y naturalidad, porque veo que mis compañeros lo toman de esa manera. Cuando no sucede nada de lo que aparece en la prensa y nosotros seguimos funcionando no hay que tocar nada", añadió el cuidatubos de 35 años.

"Somos autocríticos, sabemos que estamos en un rendimiento por debajo de lo individual que puede dar cada uno, pero estamos seguros que tenemos un gran plantel y un gran entrenador. Estamos todos alineados, tenemos que seguir trabajando", continuó el golero.

Después, destaca que "cada persona es libre de decir y opinar lo que estime conveniente, pero cada persona también debe hacerse cargo de lo que dice".

"Jamás, ningún compañero ni palntel ha comentado salir a la cancha para no ganar. Es imposible, no existe. Cualquiera que es jugador de fútbol puede decir lo mismo. Nosotros tenemos responsabilidad, representamos a una institución con unos valores enormes y el más grande es respeto", agregó.

"Estamos todos unidos y enfocados por el mismo objetivo. Los jugadores, el entrenador y la directiva tenemos una comunicación muy fluida, constantemente. Tenemos una relación excepcional y todos peleamos por lo mismo. Espero que esto quede claro y se de punto final a esta situación", lanzó para ir cerrando.

"Realmente cuando informan algo así confunden mucho a la gente que no entiende y no sabe lo que está pasando, pero espero que después de esta respuesta, y que haya quedado clara y si no es así me lo hacen saber, se deje a un lado esta situación y podamos seguir enfocados junto con la gente, club, directivos, jugadores, cuerpo técnico y toda la gente que rodea el club en el objetivo que tenemos este año y el objetivo principal de este fin de semana que es ganarle a Colo Colo", concluyó.