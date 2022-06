Matías Dituro aclara posturas: "Universidad Católica no me quiere vender ni tampoco ceder"

Desde que regresó de su préstamo con el Celta de Vigo, varias dudas han rodeado el futuro de Matías Dituro. El golero se tomó vacaciones y recién este lunes se integró a los entrenamientos de la UC, todo mientras aparecía interés desde Argentina y también del Mallorca de España.

Vélez Sarsfield asomó como el primer interesado real para quedarse con las atajadas del golero. El elenco argentino primero se comunicó con la UC para llevarse a Dituro a préstamo, recibiendo un rotundo no desde la precordillera.

En el Fortín no se rindieron y ofertaron por el 100% de su pase, aunque en una modalidad de tres cuotas. Como respuesta, en la precordillera fueron claros, y José María Buljubasich manifestó que Dituro es de Católica y que no existe ninguna oferta buena para el jugador ni para el club.

Y ahora llegó la palabra del mismo Dituro, quien conversó con el medio argentino Gambeta. Según detalló el periodista Hernán Lospinato, el jugador de la UC confirmó que no partirá a Vélez, ya que la dirigencia y Ariel Holan le comunicaron que no tienen planeado dejarlo ir.

“Universidad Católica no me quiere vender ni tampoco ceder. Están firmes que no me van a dejar ir, esto me lo dejó claro Ariel Holan y también los dirigentes del club”, afirmó Dituro, según escribió Lospinato.

A menos que llegue una oferta irrechazable, Dituro se mantiene firme en la UC. El elenco de la precordillera se arma para pelear por el pentacampeonato, con los fichajes de Daniel González y Mauricio Isla ya confirmados, y queda a la espera de lo que suceda con los cupos de extranjeros, ya que todos están tomados.