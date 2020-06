Luciano Aued se niega a dejar Universidad Católica para jugar por Colo Colo: "No lo haría por lealtad al club"

Pese a que el arribo de Gustavo Quinteros a Colo Colo no pasa de ser un trascendido, han surgido rumores que sitúan a Luciano Aued, ex dirigido del argentino en Universidad Católica, como nuevo refuerzo del club albo, algo que el actual volante cruzado negó tajantemente.

"No, no me gustaría dar ese paso. El club se ha portado muy bien conmigo. No veo mal que haya jugadores se vayan de Colo colo a la UC o viceversa, pero en mi caso no lo haría por lealtad al club. (Católica) Siempre ha estado ahi para apoyarme y yo soy agradecido de eso", dijo el trasandino en conversación con Los Tenores de ADN.