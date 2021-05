Aued explica su mensaje de Instagram: "A veces la gente de Católica se llena de pesimismo"

La clasificación de Universidad Católica a octavos de final de Copa Libertadores trajo un mensaje de Luciano Aued en su cuenta de Instagram, donde aseguraba que quienes se quisieran subir ahora al carro de la victoria lo hicieran en silencio, pues muchos pusieron piedras en las ruedas para alcanzar este objetivo.

En extensa conversación con Radio Cooperativa, el Luli explicó su publicación, donde sorprendió al indicar que sintió que muchos hinchas de la UC no estaban en onda positiva.

"Ya estoy curtido con las faltas de respeto en redes sociales, pero este equipo da muestras de que evoluciona, es tricampeón, ganó dos Supercopa y compite bien en torneo internacionales. A pesar de eso siempre decían que se iba a caer, que tiene que dar la cara y no la da, que le falta algo internacional. Cargan a un equipo que va para adelante. Y no solamente en el medio, también la propia gente de Católica se llena de ese pesimismo que no nos hace bien", indicó el mediocampista, añadiendo que "se aceptan críticas del juego como la falta de regularidad o los altibajos de jugadores, pero a veces se descalifica, indican que hay que cambiar todo y eso no me gusta. A la larga el trabajo paga".

Luli también habló de lo que sintió cuando Gustavo Poyet lo relegó a la suplencia. "No me agrada ni me es cómodo salir, pero ya me ha pasado en mi carrera. En Racing empecé en el banco y terminé siendo titular y reconocido. Sabes que el DT puede elegir, me tocó estar afuera en algunos partidos y quizás buscaba otra cosa. Hace ruido cuando salen algunos jugadores, pero lo entendí y apoyé al que le tocó entrar", sostuvo.

Sobre ese último punto, comentó que "entendía que si salía y mi imagen para el grupo era mala o me quejaba o fastidiaba, cómo iba a exigirle después al que ponía mala cara. Preferí dar el ejemplo. Con Nacional entré 15 minutos y me maté.

Finalmente, habló de lo que vislumbra para los octavos de final de la Copa. "Entendíamos que con roce internacional entenderíamos mejor cómo jugar la Copa. Vas entendiendo detalles. No es que ahora seamos coperos, pero en esos detalles crecimos como equipo. En un mano a mano se puede competir de otra manera. Vamos a pelear a muerte para ser competitivos, dejar buena imagen con la camiseta de Católica. Se juega de otra manera. A priori, podemos ser menos que los demás, por poderío económico e infraestructura, pero en la cancha tenemos las mismas posibilidades".

Sobre los rivales más complejos que ve, no dudó en nombrar a Flamengo. "Tiene otro nivel, otro ritmo cuando acelera. También estuvo bien Fluminense, Racing se recuperó después de un mal inicio. Hay muchos equipos poderosos", remató.