Universidad Católica logró un valioso triunfo en su visita ante Ñublense por 1-2. Fernando Zampedri anotó en la agonía del encuentro y aportó para que el cuadro Cruzado se afirme en el primer lugar en la tabla de posiciones con 16 unidades. Previamente anotaron Alexander Aravena para La Franja y Lucas Abascia para los Chillanejos.

En conversación con Redgol, referentes de Universidad Católica tales como Jorge Contreras y Osvaldo Hurtado entregaron su balance respecto al cometido de La Franja como también del actúar de Fernado Véjar, juez que impartió justicia y expulsó a tres futbolistas de Ñublense (además de su entrenador Jaime García).

"Para ser sincero, Gary Kagelmacher debió salir antes por doble amarilla. Hasta ahí el partido fue normal, con Ñublense jugando bien y con gran dinámica. Los árbitros con esto del “siga siga” se terminan complicando demasiado, entonces el partido se calentó y eso afectó a los jugadores de Ñublense. Si se aplicaba el criterio de las amarillas, Kagelmacher era el primer en salir y eso no pasó. En la jugada siguiente se fue expulsado el jugador de Ñublense y eso cambió el partido. Ya después se salieron de madre y terminó con dos más afuera. Con once contra once fue un partido parejo", señaló Osvaldo Hurtado.

Por su parte, Jorge Contreras mencionó que "se ve reflejada la desesperación y molestia de la gente de Ñublense con el arbitraje. Hay cuestiones que no terminamos de entender. Las decisiones que toman los árbitros no se entienden, quieren manejar cosas y terminan con muchas expulsiones. Eso lo aprovechó la Católica, porque en el primer tiempo Ñublense lo supo jugar y se fue ganando. El partido cambió evidentemente con la supremacía numérica que supo aprovechar la UC".

Por último, agregó que "los árbitros están viendo mucha simulación dentro del juego mismo, los jugadores tratan de sacarle provecho a algunas jugadas y ahí los clubes tienen que comenzar a corregir. Ojalá que no se busque tanto engañar. Se está intentando no caer en eso, pero es difícil y a lo mejor no está siendo bien manejado", cerró.

El próximo desafío de la Universidad Católica será ante Audax Italiano el próximo martes 7 de marzo por la primera ronda de la Copa Sudamericana, mientras que en el Campeonato Nacional recibirá como local el próximo domingo 12 al conjunto de Unión Española. Por su parte Ñublense visitará Viña del Mar para enfrentar a Everton el sábado 11 de marzo.