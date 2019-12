José María Buljubasich: “Prefiero ser campeón nacional con la UC que octavo o cuartofinalista en la Copa Libertadores”

El gerente técnico de Universidad Católica, José María Buljubasich, conversó con el diario Las Últimas Noticias sobre la conformación del plantel 2020, cómo es su forma de negociar para fichar jugadores con poco dinero y cuáles son los objetivos del elenco estudiantil para la temporada.

"Si me pregunta a mí, y es parte de la política institucional, prefiero que la UC sea campeón nacional que octavo o cuartofinalista de la Copa Libertadores. No hay nada más lindo en el fútbol que ganar un título, no tengo dudas", dijo el ex arquero.

Al ser consultado de cómo convence a los jugadores y técnicos que se escapan del presupuesto del club, mencionó que "nosotros mostramos el club, lo que queremos lograr y ofrecemos seriedad y puntualidad a la hora de pagar. También damos alternativas contractuales y de negocios para los clubes con los que hablamos y muchas veces esperamos hasta el final de los plazos si es que estamos interesados en un jugador en específico".

Agregó que “Manejamos un listado de entre 40 y 50 entrenadores que pensamos que podrían llegar a este club. Vamos viendo cada opción de acuerdo a criterios como los sistemas de juego que aplican, resultados, relaciones internas, entre otros. Como varios no pueden o no quieren llegar, terminamos achicando la lista: diez, luego siete y, al final, tras entrevistas personales, llegamos a dos. Yo doy mus impresiones y el directorio toma la decisión”.

Finalmente, al ser consultado si Colo Colo y Universidad de Chile, los clásicos rivales de la UC, le ofrecieron un puesto de gerente deportivo, Buljubasich fue tajante y afirmó que “lo descarto. En Chile yo creo que solo haría este trabajo en la UC. Afuera es otra historia”.