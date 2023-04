Este domingo se juega un nuevo Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Los azules reciben a la UC en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción por la fecha 12 del Campeonato Nacional.

El duelo pilla a la U en racha de victorias consecutivas y nueve duelos oficiales sin conocer la derrota con seis triunfos totales y tres empates. La Franja por su parte llega cuestionada en medio de la irregularidad, más allá que tres puntos la meten otra vez en la parte más alta de la tabla.

Voz parcial, el ex mediocampista de Colo Colo y la selección chilena, Jorge Valdivia, afirma que la Católica tiene más presión que la U de Mauricio Pellegrino de cara al encuentro universitario.

“La Católica llega con más presión porque viene de otro clásico previo (contra Colo Colo) donde también se habló mucho de la continuidad de Ariel Holan, con esto de la supuesta cama del plantel al técnico, que para mí no existe. Y también perdió el último partido”, dijo Valdivia en ESPN90 Chile.

Otro que dio su opinión fue Diego Rivarola: “por supuesto que la U se puede ilusionar, por qué no. Creo que es un buen momento para ganarle Católica. Este clásico pilla a la U con una solidez que hace mucho tiempo no tenía. Pero sigo insistiendo: la U tiene que mejorar el aspecto defensivo para estos partidos”, sentencia el ex delantero azul.

Universidad de Chile y Universidad Católica se ven las caras este domingo desde las 12:00 horas en el estadio Ester Roa de Concepción. El duelo será arbitrado por el polémico Francisco Gilabert en el marco de la decimosegunda fecha del Campeonato Nacional 2023. El Chuncho y La Franja se vuelven a ver las caras desde el empate 2-2 por la Copa Chile 2022, con clasificación para los azules.