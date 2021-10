La polémica entre Roberto Tobar y Universidad Católica continúa tras el polémico arbitraje en el duelo de la UC contra Santiago Wanderers, que vio las bulladas expulsiones de Germán Lanaro y Fernando Zampedri en una Franja que apenas logró salvar el triunfo producto de las circunstancias.

En la UC levantaron suspicacias y dudas por el cometido del réferi considerando que la Católica pelea por alcanzar a Colo Colo en la punta de la tabla camino al título. El presidente de Cruzados, Juan Tagle y el mismo Zampedri manifestaron su indignación. El delantero incluso compartió la frase “contra todo y contra todos”, lo que trajo consigo la respuesta de Tobar: “que venga la PDI, el FBI, que se haga una investigación si ellos tienen prueba de algo”, sostuvo el árbitro.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, tuvo un cruce en vivo y en directo con Tobar, que fue contactado vía telefónica.

“Lo que asevero escuchando la entrevista a Juan Tagle, el presidente de Universidad Católica, que dijo que da para sospechar sobre lo que pasó ayer en San Carlos… Yo tengo un amigo que se sintió condicionado jugando ayer el partido contra Wanderers”, le dijo Herrera a Tobar.

El otrora mundialista con la selección chilena complementó que “a mí la primera expulsión no me parece, porque es el giro propio de un jugador cuando cae, no veo mala intención, tiene el pie suelto. Es cuestión de criterio, Tobar. Tú eres árbitro y eres muy bueno. Yo fui futbolista y cuando juegas quizá te das cuenta de cosas, y cuando eres árbitro te das cuenta de otras”.

“Lo que a mí me pareció extraño es que no hubo ni pie a las dudas de lo que era esa expulsión. Con qué fin el jugador le iba a pegar, no sé si hubo agresión o sangre. Me pareció muy extraño. Y de la segunda expulsión ni hablar”, complementó Herrera.

El hoy comentarista sentenció: “la fortaleza con la que fuiste y lo expulsaste sin pensar ni dudarlo un segundo me pareció raro, porque tú dejas jugar y en esas jugadas es difíciles poner una tarjeta roja, más con lo que se jugaba Católica. Yo comparto lo que dice Juan Tagle y da para sospechar”.

Tras la intervención de Johhny Herrera, Roberto Tobar tuvo réplica: “solamente les pido que se metan un poquito en el reglamento y empiecen a estudiar las interpretaciones de las entradas. Por lo que dices tú, perfecto. Ustedes tienen cinco o seis cámaras después para analizar la labor que uno hace en la cancha, y es súper fácil para ustedes verlo desde el mejor ángulo para criticar. Es lo más sencillo. Pero uno tiene un segundo, veo un movimiento y un jugador que cae de forma exagerada, que me hace pensar que el golpe fue más violento. Y es lamentable que el VAR no pueda ayudar en una doble amonestación, por eso mantenemos la decisión y ahora asumo el error”.