Vuelve a San Carlos: El controvertido paso de Humberto Suazo por las inferiores de Universidad Católica

Antes de convertirse en un extraordinario goleador en Colo Colo y la selección chilena, Humberto Suazo tuvo un breve y controvertido paso por Universidad Católica en las divisiones inferiores del club. Su paso por la UC tuvo de todo, menos un final feliz. El delantero destacó desde pequeño por su talento, pero por distintos motivos abandonó la precordillera.

Uno de esos motivos era su excesivo apego familiar. Hace unos años, Iván Álvarez, hermano de Cristián, detalló a La Tercera cómo fue la salida de Chupete de la UC: "Se fue por las suyas. Echaba tanto de menos a su familia que se iba de un momento a otro a su ciudad. Él llegó a los 14 años, más o menos. Era de la generación de 1981. Era chico y aún no había madurado futbolísticamente, pero tenía muchas condiciones, era un goleador, así que los profesores lo iban a buscar a su casa. Si hubiese sido cualquier otro, le habrían dicho “chao, que te vaya bien”, pero él era especial y le tuvieron mucha paciencia".

Además, otro que lo conoció bien fue Roberto Bishara, quien aseguró que la muerte de su padre le afectó demasiado a Suazo: "Eso lo marcó. Me acuerdo que fuimos todos los del plantel de esa categoría a San Antonio a los funerales. Humberto era muy apegado a su familia. Se iba, volvía, se iba, volvía otra vez. Y no porque no le gustara el fútbol, sino porque quería estar cerca de su familia. Imagínate, era chico, vivía en Santiago, echaba de menos, así que la muerte del papá le afectó".

Pero su apego familiar no fue la única razón de la salida de Chupete de la UC. Su caracter fuerte lo llevó a pensar en el retiro más de una vez. "Lo habré ido a buscar seis o siete veces cada vez que se enojaba o que algo no le gustaba. Era muy regalón. Una persona muy sensible, necesitada, cariñosa. Había que estar con él", señala Héctor Pinto, entrenador en ese entonces de Suazo.

"Una vez que se retiró lo fui a buscar y me dijo que quería trabajar en el puerto con su papá. Le dije ‘no, tienes cualidades, tienes que seguir’. Al final, se aburrió y también se aburrió la UC, porque se le dieron muchas oportunidades. La última vez que fui a buscarlo le dije ‘no te puedes perder’. Lo cité a una selección Sub 20 y lo llevé a una gira a Europa. Luego se fue a San Luis y a Audax. Retomó lo que le gusta. Afortunadamente, hubo gente que creímos en él. Mira dónde está y lo que logró", cerró Pinto con orgullo.

Humberto Suazo regresa a San Carlos de Apoquindo para enfrentar a la UC

Luego de su paso por la UC, Humberto Suazo hizo su debut con la camiseta de Ñublense. Luego pasó por Magallanes, San Antonio Unido, donde fue figura en el 2002, y San Luis de Quillota. Su buen nivel lo llevó a Audax Italiano y luego al Cacique, donde jugó la final de la Copa Sudamericana 2006 y fue campeón tres veces.

Además, fue el máximo goleador de la Roja en las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2010 con diez tantos. Y por si fuera poco, es el mayor anotador en la historia del Monterrey, con 121 conquistas.

Ahora Chupete regresa a San Carlos de Apoquindo para enfrentar a la UC, esta vez con la camiseta de Deportes La Serena. El encuentro está programado para este domingo a las 18:30 horas.