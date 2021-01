Holan y el penal de Parot ante Curicó: "Estas manos de hoy... tendrían que ser mancos, cortarles los brazos"

Universidad Católica sufrió para sascar un empate ante Curicó Unido en San Carlos de Apoquindo, en un duelo que comenzó tempranamente cuesta arriba para los Cruzados luego que el árbitro cobrara penal en favor de la visita a los 12 minutos de juego.

Corrían 10' de partido cuando Matías Cavalleri mandó un centro al área, lo que ocasionó que el zaguero de la UC se lanzara al piso con los brazos en alto pasando a llevar el balón. Tras revisión VAR, el juez Rodrigo Carvajal cobró lanzamiento desde los doce pasos y Federico Castro no tuvo problemas en abrir la cuenta.

Ariel Holan, entrenador de los precordilleranos, se mostró molesto por el cobro y así lo demostró una vez finalizado el partido, ironizando con la situación que dejó a sus comandados en desventaja recién comenzado el encuentro.

“Cuando empiezas ganando todo se hace más cómodo y hoy (ayer) tuvimos que remar. Estas manos de hoy... tendrían que ser mancos, cortarles los brazos", espetó el DT.

52' ¡Casi cae el segundo!



Además, Holan agregó: "no sé cómo tienes que hacer para poner los brazos. Se abrió el marcador de esa forma y ahí empezó otro partido".

Parot se barrió con las manos en alto.

El entrenador de Universidad Católica siguió analizando lo que fue el partido y el duro golpe que significó encontrar el ritmo tras el cobro por la mano de Parot:

"Tuvimos el control del balón el 95 por ciento del partido, pero nos costó encontrar dinámica y electricidad. Pero tener electricidad después de que terminamos a las 12 de la noche el jueves... no son robots los jugadores”, comentó el trasandino.

Por último, Ariel Holan se refirió a la estrategia planteada por Martín Palermo en San Carlos: “creo que la estrategia que eligió Curicó fue esperar y contragolpear, quitar espacio. Es muy difícil. No se puede prevenir. Si no hay prácticas, no es sencillo. El repliegue y el contragolpe era el desafío que teníamos. Primero entrar a campo rival, cuando ellos achicaban bien los espacios y evitar el contragolpe”.

Con el resultado ante Curicó Unido, la UC suma 56 puntos y se mantiene como líder absoluto del Torneo Nacional a ocho unidades de su escolta, Unión La Calera.