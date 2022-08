Luego de conocida la noticia donde Luis Núñez fue declarado culpable del homicidio de Juan Pinto Vásquez en el año 2018, por lo que deberá cumplir con cárcel efectiva su condena, el mundo del fútbol reaccionó por la situación del ex Universidad Católica.

Uno que le llegó muy fuerte la noticia fue el ex capitán de la UC, Rodrigo Gómez, quien en conversación con Redgol, se muestra apenado por lo que está pasando.

"Es muy duro, es terrible que se confirme, que se compruebe, que Lucho es culpable. Lo quiero mucho, lo conocí mucho, vivió en mi casa, en mi departamento, en una época cuando estaba en cadetes y que tuvo unos problemas por cosas delictuales", comenta.

En ese sentido el referente de la UC es tajante sobre lo que tiene que pasar con Núñez, pese al cariño que le tiene.

"La justicia es la justicia, es culpable, tiene que pagar los años. Con mucho dolor, con mucha pena, pero no dudo ni un minuto que tiene que cumplir la sentencia", precisa.

Afectado por lo que está viviendo y por lo que ha determinado la justicia, asegura que vuelve a repetir errores que ya le costaron caro.

"Me golpea porque estuvo en mi casa viviendo, cuando volvieron de un viaje y lo sacaron de la formación de la Católica. Lo recibí en mi casa, pero lamentablemente vuelve a recaer. Le tengo mucho cariño, es tan así que me decía Don Rodrigo, pero uno en este tipo de cosas no se puede transar y las cosas son como son. Duele, pero tiene que cumplir", finaliza.