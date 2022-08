Luis Núñez fue declarado culpable este miércoles por ser autor del delito de homicidio simple a Juan Pinto y lesiones graves, hechos que ocurrieron en octubre del 2018. Algo que el ex jugador de Universidad Católica abordó hace un año luego de ser capturado en Bolivia, asegurando que es inocente.

En conversación con Canal 13 en el 2021, admitió que "yo sí estaba en el lugar", aunque asegura que "el problema no es mío, quizás se confundieron" para lavarse las manos sobre el hecho por el que fue imputado.

Agregó luego que "me gustaría preguntarle a esa mujer (que fue quien lo identificó) qué le hice para que me hicieran este daño. Yo no disparé, no tenía siquiera una pistola".

En ese último punto es tajante. "Yo no disparé. Si lo hubiese hecho, créeme que me pongo los pantalones y asumo mi responsabilidad", manifestando además que "no voy a dejar que me condenen. Si me llega la condena me voy a volver loco, no voy a probar nunca más nada. Yo soy inocente".

Comparó lo que pasó ahora con una detención que tuvo anteriormente, por financiar a una banda narcotraficante. "Nunca pensé que la persona a la que le pasé esa plata fuera a decir ‘el Lucho…'. Cuando abrí la puerta, vi que todos los que estaban cerca mío estaban en la jaula y dije ‘cagué'. Era culpable. Ahora no es lo mismo. No soy culpable".

En esa misma nota admitió errores en su juventud. "Invertí mi tiempo, mi plata, mi juventud en discotecas, mujeres, en trago, que al final me llevaron a tener problemas con la justicia. Nunca supe cuánta plata gané. En una noche a veces gasta un millón, dos millones. Menos de eso no era el carrete perfecto, como se puede decir", comentó.

La sentencia contra Luis Núñez por este caso de homicidio será dada a conocer el sábado 13 de agosto a las 13 horas, donde arriesga más de 15 años de cárcel.