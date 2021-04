Franco Bechtholdt, mariscal de Curicó Unido: "Hay que enfrentar con todo a la UC, porque si no te pasan por arriba"

Universidad Católica tendrá un duro apretón este viernes, cuando reciba la visita de Curicó Unido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional. Y los maulinos vienen con renovadas esperanzas, luego de superar un masivo contagio por covid en el plantel.

Franco Bechtholdt se subió a La Redgoleta y reconoció que "Veníamos diezmados como plantel por el tema del covid, que nos afectó como equipo, y tuvimos que improvisar ante La Serena y rescatar lo que podíamos contra Antofagasta".

"Nos quedamos con la sensación de que pudimos hacer algo más de daño, pero el punto nos sirve para revalidar la confianza, seguir sumando y enfrentar con todo este viernes a Católica. Recuperamos a prácticamente todo el plantel. La verdad es que estamos con el ánimo y la moral bien arriba para ir a San Carlos", expresó el defensor curicano.

Los Albirrojos son los únicos que no perdieron con la UC en el campeonato anterior, y según Bechtholdt "son partidos que todos queremos jugar, que sirven como medida para ver en qué parada estamos como equipo y de manera individual".

"En el torneo pasado nos fue bien, empatamos en San Carlos y ganamos de local, con ese corte de luz en La Granja, así que tenemos noción de cómo jugarles. Pero si no juegas con los dientes aprestados, cedes terreno y das oportunidades no te perdona", agrega el zaguero.

"Tienen jugadores de una calidad y energía increíbles, así que hay que enfrentarlos con todo porque si no te pasan por arriba", complementa de cara al choque programado para las 20:30 horas en San Carlos de Apoquindo este viernes.

Los favoritos de Bechtholdt en el fútbol chileno



Pese a su origen argentino, Franco Bechtholdt ha jugado toda la vida en Chile con la camiseta de Curicó Unido. Por eso se enfocó en el Campeonato Nacional para señalar a los jugadores más destacados en sus dos posiciones, como defensor y mediocampista.

"La selección chilena en la defensa está muy bien armada, tiene un gran recambio. Se me viene a la mente Paulo Díaz, que tiene gran nivel en River, en Chile no me deja de sorprender semana a semana el nivel de Daniel González de Wanderers, que juega como si fuera un veterano y tiene un fútbol increíble; Válber Huerta con una madurez futbolística tremenda... la verdad es que hay muy buen recambio en la zaga y Chile tiene jugadores para rato", reflexiona.

Franco Bechtholdt tuvo éxito ante Universidad Católica en el Campeonato pasado y espera repetir con Curicó Unido. Foto: Agencia Uno

Para la zona media, el curicano advierte que "Tomás Alarcón tiene un presente y un futuro tremendo, es un chico con gran personalidad pese a ser muy joven. El Nacho Saavedra tiene mucha calidad, entiende muy bien el fútbol; ahora que llegó el Colo (Leonardo) Gil, que tiene mucho recorrido y jerarquía, y seguramente aportará entrega y mucho fútbol a Colo Colo".

En cuanto a los objetivos grupales, Bechtholdt quiere clasificar a Curicó Unido a una copa internacional. Pero lo personal pasa por un soñado llamado a La Roja. "El sueño de todos jugadores es ser partícipe de la selección. Uno trabaja día a día y trata de hacer las cosas bien para tener una posibilidad", asume.

"Sé que está muy competitiva, sobre todo en mi posición que está muy bien cubierta. Pero a uno le queda la ilusión y trabaja para poder hacerse un lugar en un microciclo", completa el destacado defensor.