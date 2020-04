Fabián Estay: "Hubiera sido un sueño jugar los últimos cinco minutos de mi carrera en la UC"

Fabián Estay hoy es un rostro de la televisión mexicana. Pero como futbolista fue uno de los pocos que jugaron por Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo. Por eso, se adelanta a cualquier polémica y pone a la UC por sobre los otras camisetas que vistió.

"La Católica me formó como persona hasta los 21 años. Me quedo siempre con la Católica. Haber jugado en los tres más grandes fue un honor muy importante. Siempre defendí las camisetas con mucho amor y cariño", sentenció en diálogo con La RedGoleta de RedGol.

Por eso dejó una espinita clavada después de dos décadas de carrera. "A mí nunca me quisieron recuperar de la Católica. Me hubiera encantado retirarme en la UC, por lo menos los últimos cinco minutos de mi carrera profesional jugarlos con la camiseta de la Católica hubiera sido un sueño. Lamentablemente no pudo ser", sentenció.

Sobre su presencia en los tres grandes, Estay aclara que "es diferente salir de Colo Colo o la U y jugar en los tres. Yo salí de la Católica, me fui a Europa, me trajo la U, y después fui el primer 'mercenario' del Doctor Orozco. Creo que fue un error irme a Grecia y mal manejado por mi representante. Pero la gente de la U siempre está contigo, fue muy bonito haber estado ahí".

"Y jugar en Colo Colo tras volver de Grecia fue muy bonito, es quizás el equipo más importante, el de más convocatoria, el de mayor exigencia. La gente es muy exitista también, castiga cuando el equipo no está bien", recuerda el mundialista en Francia 98.

Estay surgió de Universidad Católica y se coronó campeón en 1987, con un equipo plagado de canteranos. Luego se fue a Suiza, volvió a Universidad de Chile en 1993 y posteriormente a Colo Colo en 1995, de donde salió a Toluca para iniciar su trayectoria en México.