Fabián Estay destaca al mejor futbolista chileno en México: “Sin tantas luces, Jean Meneses”

El retirado futbolista chileno y ahora comentarista deportivo para la televisión mexicana, Fabián Estay se dio el tiempo para conversar con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el rendimiento que tuvieron los nacionales en la liga azteca, antes de la paralización del fútbol por el coronavirus.

En ese sentido, fue bastante claro y señaló que "creo que el mejor de todos es Jean Meneses, sin tantas luces, juega en varios puestos y cumple muy bien. También, lo hacen bien Juan Delgado y Claudio Baeza. En general el futbolista chileno rinde muy bien en México".

Luego, tuvo palabras para la llegada de Jorge Valdivia y mencionó que "al Mago lo vi ante Atlas y fue la figura. Le cambió la cara a Morelia que jugaba algo lento, también está Rodrigo Millar que a los 38 años corre mucho, además de Sebastián Vegas y Gonzalo Jara que se adaptó muy bien".

Pero eso no fue todo, porque también se refirió a la situación de Nicolás Castillo. "Creo que lo aceleraron un poco cuando llegó de Benfica. América no es un equipo que juegue para un delantero centro y eso no lo entiende la gente, pero el extranjero tiene que rendir. Lo más importante es que recupere la parte física y lo mental por todo lo que vivió para que pueda volver más fuerte", indicó.

Finalmente, contó un poco de la cuarentena en México. “La gente tomó conciencia por lo que pasó en España e Italia, así que las personas han sido muy responsables y no han hecho tanto caso al Gobierno que en su momento dijo que nos siguiéramos abrazando y saliendo. Se dice que en dos o tres semanas podemos llegar al nivel más alto de contagiados", expresó.

"El futbolista siempre ha sido solidario, es muy importante la claridad que le den los directivos al tema de bajar el salario. Si alguien quiere donar parte de su sueldo será un tema personal. Es válido y muy importante que le des la claridad porque a cualquier persona a la que le toques el bolsillo le va a costar", sentenció.