El ex lateral zurdo de Universidad Católica, Eros Pérez, se refirió al momento que vive Fabián Orellana, quien esta temporada aún no suma minutos en el Campeonato Nacional.

Eros Pérez no entiende situación de Fabián Orellana en Universidad Católica: "Al menos debería ser citado"

Este domingo Palestino derrotó por 3-2 a Universidad Católica en La Cisterna, duelo al que ni siquiera fue citado Fabián Orellana en el elenco cruzado.

Pero no es casualidad, porque hasta el momento el técnico Cristián Paulucci no le ha dado ni un minuto al ex Celta de Vigo, quien tiene uno de los sueldos más altos del fútbol chileno.

Por ahora el entrenador argentino confía en sus dos delanteros titulares Diego Valencia y Fernando Zampedri, mientras otros atacantes han alternado como Gonzalo Tapia, Clemente Montes, Lucas Melano, Bruno Barticciotto y Diego Buonanotte.

La situación de Orellana ha generado sorpresa, pues la UC lo fichó en septiembre de 2021 desde el Valladolid de España con la intención de darle categoría y experiencia a su plantel.

Pese a que aún no ha entregado demasiado al equipo, el ex lateral de Universidad Católica, Eros Pérez, cree que el "Histórico" debiera ser tenido en cuenta.

"Sería muy útil en estos partidos como contra Palestino. Debería ser citado y por último que juegue los últimos minutos", señaló Pérez en Cooperativa.

Luego, afirmó: "Él demuestra una gran resolución en espacios reducidos. Puede causar desmanes tremendos al rival".

"Estos partidos cerrados se ganan con jugadores para equipos grandes. Es de esos jugadores que son capaces de demostrar algo más, saben tomar decisiones correctas y generar espacios", finalizó.

Orellana tendrá una nueva oportunidad de ser citado este domingo, cuando Católica visite a Cobresal en El Cobre de El Salvador por la quinta fecha del Campeonato Nacional.