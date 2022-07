El entrenador de Sao Paulo, Rogério Ceni, se quejó amargamente del árbitro uruguayo Christian Ferreyra, responsable de la expulsión de tres jugadores en la victoria del obtenida en Chile por el elenco brasileño sobre Universidad Católica (4-2), por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El legendario ex arquero lamentó las tarjetas rojas para Igor Vinícius, Rodrigo Nestor y Jonathan Calleri, pero especialmente la actitud del réferi al término del encuentro en San Carlos de Apoquindo. "No podemos hablar del arbitraje, pero necesitamos reflexionar. Debemos tener más fuerza en la Conmebol. Hace años teníamos fuerza, hoy no", se quejó.

"Al final del partido, cuando uno va a a saludar al árbitro, él estaba dándole un beso a un jugador de ellos. Creo que puede hacer eso, es respetuoso, pero no sé. Nosotros tuvimos tres expulsados y a ellos el árbitro les da besos y abrazos. Un miembro de nuestro cuerpo técnico va a saludarlo y el árbitro dice que para él no hay saludo. Extraño", puntualizó Rogério Ceni.

En el análisis del juez Ferreyra, el DT criticó especialmente la sanción contra Igor Vinicius, por doble tarjeta amarilla. "La primera expulsión fue una vergüenza, pero vamos a disfrutar la victoria, las cosas buenas que hicimos e intentar estar bien para el partido del domingo (visita contra Atlético Goianiense por el Brasileirao".

De todas formas, Rogério Ceni concedió que "cuando se habla de competencias de la Conmebol es mejor no hablar del arbitraje, porque se puede volver en tu contra. Vimos lo qe pasó en la cancha, la victoria fue muy importante y pudimos tener un mejor resultado si seguíamos 11 contra once", reflexionó

Y para la revancha del jueves en Morumbí, el estratega lamenta las bajas. "Tenemos pocos jugadores. Hay muchos lesionados, menos tres (los suspendidos por las expulsiones). Hay que pensarlo bien, porque tenemos la Copa de Brasil, partidos cada tres días. Esa es la parte más difícil, pero ahora tenemos que disfrutar del resultado", subrayó.

Universidad Católica tuvo un pésimo primer tiempo y lo pagó con tres tantos en contra: un penal de Reinaldo (15') y un doblete de Luciano (28' y 39'). En la segunda fracción el local descontó por intermedio de Fernando Zampedri (47') y Diego Valencia (85'), mientras que Jonathan Calleri terminó de estructurar el 4-2 en favor de la visita (63').

De esta manera, el conjunto paulista regresa a su país con la primerísima opción de avanzar a cuartos de final. El ganador de esta llave se encontrará con el vencedor de los choques entre Ceará de Brasil y The Strongest de Bolivia, que tienen en ventaja al conjunto vovó tras el duelo de ida en Castelao (2-1).

La UC ahora deberá enfrentar a Coquimbo Unido en el reenganche del Campeonato Nacional, duelo programado para este domingo a las 17:30 horas en San Carlos. El conjunto cruzado espera reducir la diferencia de diez puntos con los tres líderes de Primera División, Colo Colo, Ñublense y Unión Española.