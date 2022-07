Rogerio Ceni, entrenador de Sao Paulo, se refirió al triunfo obtenido ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. El estratega valoró la victoria ante "un equipo de tradición", aunque aseguró que la llave no está cerrada.

Rogerio Ceni asegura que la llave no está cerrada: "Un equipo como Universidad Católica siempre va a buscar el resultado"

Universidad Católica recibió un duro golpe en San Carlos de Apoquindo y terminó perdiendo 2-4 ante Sao Paulo por la ida de octavos de final de Copa Sudamericana. Los cruzados se fueron al entretiempo con el marcador en 0-3 y despertaron recién en la segunda mitad, donde el elenco tricolor tuvo tres expulsados.

Rogerio Ceni, entrenador del elenco visitante, analizó el partido hecho por Sao Paulo en conferencia de prensa y valoró el triunfo obtenido ante la UC, elenco al que catalogó como "un equipo grande y de tradición".

"Pudimos conseguir más goles si quedábamos 11 contra 11, pero es de visita, ante un equipo grande y de tradición. Católica no es cualquier equipo, tienen un gran entrenador, con jugadores que trabajaron conmigo como Isla. Dejamos todo por esta victoria", partió diciendo Ceni.

Incluso tuvo palabras para el desempeño cruzado en el torneo local. "Colo Colo es el líder y hay una diferencia de puntos con la UC, pero con el tiempo y el trabajo van a ir creciendo. Tienen jugadores como Isla que salió campeón en Brasil y en muchos lados", aseguró.

El técnico también abordó el arbitraje. "Cuando se habla de campeonatos organizados por Conmebol es mejor no hablar de circunstancias como las expulsiones, sino después se vuelve contra ti. Vimos lo que pasó en la cancha, la primera roja una vergüenza. Pero vamos a disfrutar lo bueno", dijo.

"Tenemos que tener más fuerza en la Conmebol. Antes la teníamos. El árbitro le dio abrazos y besos a los jugadores de ellos, ok, se puede, hay respeto, pero un miembro de nuestro equipo técnico les fue a hablar y le dijo que 'no, a tí no te hablo'. Extraño", agregó.

Por último, Ceni no dio la llave por cerrada. "Un equipo como Católica siempre va a buscar el resultado. Tienen historia, jugó con Sao Paulo una final de Libertadores, jugamos hace no muchos años por Sudamericana, su mentalidad es como la de nosotros, van a buscar la victoria siempre y debemos estar preparados. La llave no está cerrada. Hay una ventaja, pero debemos seguir", sentenció.