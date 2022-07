Mauricio Isla hace dura autocrítica tras grosero error y derrota de Universidad Católica: "No se puede dar esa ventaja con un rival así"

Universidad Católica tuvo un amargo estreno en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, donde recibió al poderoso São Paulo de Brasil en el Estadio San Carlos de Apoquindo por el duelo de ida. Instancia en la que ni Mauricio Isla ni otras figuras lograron ayudar para evitar la dura caída por 4-2.

Un penal de Daniel González y un tremendo error del Huaso condenaron a los Cruzados a ir perdiendo 2-0 antes de los 30 minutos de juego, y aunque lograron acortar distancias igual cayeron y tendrán una dura tarea en la vuelta en Brasil. Y tras el pitazo final vino la autocrítica.

Así, el emblemático lateral derecho de la selección chilena sacó la voz después de la amarga caída ante el equipo dirigido por Rogério Ceni y tuvo palabras para su error como los de sus compañeros, aunque también resaltó el gran nivel que tiene el rival que enfrentaron.

"Nos enfrentamos a un equipo muy duro, que se conoce muy bien, que defiende muy bien, con jugadores importantes como los atacantes. Está la responsabilidad de los errores propios, principalmente el mío, otros compañeros también y no se puede dar esa ventaja con un rival así", añadió.

Con respecto a su error, el ex Flamengo destacó que "uno se confía, trata de hacer las cosas bien y el fútbol te da esto". Eso sí, tras eso, explica que "tratamos luego de aprovechar las expulsiones, los compañeros que entraron nos ayudaron. No podemos cometer los mismos errores".

"Confío en la directiva, mis compañeros, el entrenador. Tenía muchas ganas de jugar en mi país. Se dio esta oportunidad en la Sudamericana, pero es difícil sacar una conclusión de este partido, fue muy raro", complementó.

Para finalizar, Isla apuntó que São Paulo "son fuertes y nosotros estamos construyendo un equipo. En lo particular, me siento bien. Siempre voy a estar a disposición. Si cometo un error, voy a seguir ayudando a mis compañeros como ellos me ayudan a mí".