Ante las críticas que levantó el estado de la cancha del Estadio Santa Laura, desde Unión Española sacaron la voz. Luis Baquedano, gerente general hispano, aseguró que si bien el campo "tiene un mal look", está mejor que otros recintos nacionales.

Universidad de Chile selló su clasificación a octavos de final ante General Velásquez en una cancha difícil. El Estadio Santa Laura había recibido el partido de los Cóndores ante Escocia dos días antes, por lo que los azules se encontraron con un terreno irregular para su partido.

Los azules incluso hicieron públicas sus preocupaciones respecto al estado de la cancha, ya que continuarán disputando encuentros en Independencia ante la imposibilidad de ejercer la localía en el Estadio Nacional.

"Lo hemos comentado, que no se encontraba en buen estado la cancha y ojalá esté bien el fin de semana para un buen espectáculo", comentó el defensa azul José Castro previo al duelo que vivirán ante Unión La Calera este sábado, el que será en el mismo recinto.

Y ante las críticas, desde Unión Española salieron a defender el estado de su estadio. Luis Baquedano, gerente general del cuadro hispano, habló con El Deportivo de La Tercera y manifestó que si bien la cancha "tiene un mal look", está más pareja que otros recintos deportivos de nuestro país.

“La cancha se ve mal, tiene un mal look, pero no está mala. Está mejor que la de San Carlos de Apoquindo, por ejemplo, que tiene desniveles”, comentó Baquedano.

"La hemos parchado. En las áreas, la sembramos”, agregó. El gerente deportivo del elenco de Independencia comentó que debido a la alta actividad que verán en el Santa Laura, recién a fin de año podrán hacer un trabajo más intenso en su mantención.

No solo Unión Española y los azules ejercen su localía en Independencia. Deportes Recoleta también disputa sus encuentros allí y los Cóndores volverán a usarla una vez más, cuando se enfrenten a Estados Unidos por las clasificatorias al Mundial 2023.

Incluso Universidad Católica asomó como candidato a usar la cancha una vez que San Carlos cierre definitivamente para su renovación, pero la dirigencia hispana debió cerrarle sus puertas ante la alta demanda de partidos.

“En noviembre la vamos a parar para resembrarla completa. Ahora, es imposible. Además, no tendría mucho sentido. Con estas temperaturas no crece pasto. Se quema por todos lados. Y si la mojamos, no se seca nunca. Entonces, estamos trabajado constantemente, nivelándola”, aseguró.