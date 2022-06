U Católica vs Sao Paulo | Horario, cómo y dónde ver EN VIVO ONLINE y TV a los Cruzados por octavos de Copa Sudamericana

La Universidad Católica vuelve al ruedo internacional esta semana. Los Cruzados recibirán al difícil conjunto de Sao Paulo en el estadio San Carlos de Apoquindo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Duro desafío para el elenco de la UC, que debutará en esta edición del torneo Conmebol tras haber sido eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos con apenas 4 unidades. No obstante, la Franja llega con otro presente a esta competición, con un técnico como Ariel Holan que ya tuvo tiempo suficiente para preparar a sus jugadores y con un fichaje bombástico, Mauricio Isla.

El “Huaso” debutó en la precordillera y lo hizo de gran manera, asistiendo en dos oportunidades a sus compañeros en el duelo de revancha de Copa Chile ante Unión San Felipe, que termino a favor de Católica por 3-0 y con un marcador global de seis a uno.

Y mientras la UC espera cerrar durante esta semana el retorno de César Pinares, en lo deportivo deberá verse las caras ante un Sao Paulo que no viene con un presente ideal, los dirigidos por Rogerio Ceni son 8° en el Brasileirao con 19 unidades, no obstante, no ganan hacer tres partidos, cayendo en dos e igualando en su último encuentro sin goles ante el Juventude.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad Católica vs Sao Paulo por la ida de octavos de Copa Sudamericana?

Universidad Católica vs Sao Paulo juegan este jueves 30 de junio a las 20:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Universidad Católica vs Sao Paulo?

El partido será transmitido por DirecTV, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Universidad Católica vs Sao Paulo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.