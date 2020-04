El día en que Ignacio Saavedra estampó su camiseta de Colo Colo con el nombre Diego Buonanotte

Ignacio Saavedra es uno de los buenos proyectos que tiene Universidad Católica y hace un par de años que se ganó un puesto de titular en los esquemas de sus entrenadores, como lo fue Gustavo Quinteros y ahora con Ariel Holan.

Sin embargo, la historia del mediocampista no comenzó en la UC, sino que en Colo Colo, donde estuvo hasta los 13 años. En conversación con Cruzados narra cómo fue el cambio de institución a dicha edad.

"Empecé en la vereda de al frente. Hubo un tiempo donde estaba desencantado del fútbol, era chico, tenía 13 años y había partido a los 8, entonces tenía una vida dura, viajando en metro con mi hermano mayor que también jugaba en Colo Colo", comenzó.

Además agregó que, "hubo un momento donde dije que iba a empezar a jugar solo por el colegio y uno de esos partidos estaba don Alfonso (captador de la UC). Va donde mi entrenador y le pregunta por mí y el técnico le dice ‘pucha, es el Nacho Saavedra y juega en Colo Colo, difícil que pueda irse a la Católica’ y nada, se me acerca a hablar y me pide el número porque quería conversar con mis papás".

Ignacio Saavedra siguió relatando su traspaso y la importancia de Don Alfonso. "Un día llama de noche y ahí contesta mi papá, se ponen a conversar y fue justo el tiempo donde en la UC estaban saliendo buenos jugadores. Mi papá dice que era este caballero y que me quiere llevar para Católica, pero no quieren pasar a llevar a Colo Colo, así que hay que buscar una formar para irnos. Yo estaba un poco indeciso, porque estaba desencantado, pero Colo Colo era el equipo que me quiso desde chico, entonces ir a un club nuevo, fue un poco raro, pero al estar desencantado hizo que aceptara ir a la UC", expresó.

Las vueltas de la vida hizo que Nacho Saavedra debutara contra el Cacique en su división. "Llegué un lunes y el sábado jugábamos contra Colo Colo. En ese tiempo todos me conocían como el Buonanotte, entonces toda mi categoría me decía así. Muchos ex compañeros vieron la formación de la UC y se preguntaban quién era el Nacho Saavedra y cacharon que era yo. Ese día le ganamos 2-0 a Colo Colo y primera vez que esa categoría le ganaba a Colo Colo, así que estábamos todos felices. Fue una historia muy buena", explicó.

Para finalizar, el mediocampista contó cuando pidió una camiseta de Colo Colo y con el apellido de Buonanotte por la espalda. "Cuando llegó Diego, yo nunca le dije que me decían Buonanotte. Justo un día viendo una foto con mi familia, vi que pedí una camiseta del Colo, pero estampada con el 10 y el Buonanotte abajo. Esa foto se la mostré una vez y se cagó de la risa", sentenció entre risas.