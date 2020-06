El Sheriff Javier Castrilli: "El mejor jugador chileno que vi fue Sebastián Rozental"

Javier Castrilli era cosa serie. El ex árbitro argentino era ejemplo de rectitud pero drástico en las decisiones. No se le pasaba ni una. Pero su relación con el fútbol chileno es bastante más amable, como reconoció en diálogo exclusivo con Las Historias de Florete en RedGol.

El ex árbitro reconoció que un futbolista chileno lo tuvo maravillado. Al momento de elegir el mejor jugador nacional que vio en una cancha, se inclina nada menos que por Sebastián Rozental, la gran promesa del fútbol chileno en la década de los '90.

"Rozental, ¿puede ser? El rubio. Me encantaba mucho el delantero ese. Siempre fue un jugador formidable que me gustaba mucho. Me gustaban la fuerza, la garra y el empuje que tenía Rozental", aseguró Castrilli.

Sebastián Rozental tuvo un breve paso por el fútbol argentino con la camiseta de Independiente en 2000

También tuvo recuerdos sobre otros chilenos. "(Jaime) Pizarro también, era un caballerazo, un señor dentro de la cancha", agrega. Pero en quien más se detiene es en Marcelo Salas, con quien compartió en el fútbol argentino durante su brillante paso por River Plate.

"Un caballerazo, una persona extraordinaria. Siempre se ha comportado como un caballero, tanto en el trato como en su comportamiento con los adversarios y con la investidura del árbitro", advierte el polémico Sheriff.

"No tengo ningún reproche que hacerle a pesar de la gran cantidad de partidos que he tenido el gusto de dirigir. Bien se puede decir que ha sido un extraordinario jugador y una mejor persona", completó el trasandino.

Castrilli se retiró oficialmente del arbitraje en 1998, después de dirigir en el Mundial de Francia. Además el juez pitó en el Mundial Sub 17 de Japón en 1993, el Mundial Sub 20 de Qatar en 1995, la Copa América ese mismo año y la Copa de las Confederaciones en 1997.