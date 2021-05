Diego Valencia se confiesa: "Me gané muchas críticas por no jugar en mi puesto natural, pero siempre acepté para aportar al equipo"

El fin de semana Universidad Católica salió a la cancha de San Carlos de Apoquindo a demostrar quién es el tricampeón del fútbol chileno, imponiéndose por un decidor 3-0 ante Unión La Calera en el marco de la séptima jornada del Torneo Nacional 2021, partido donde Diego Valencia fue genio y goleador.

En el trascendental duelo, el canterano Valencia nuevamente fue figura y anotó un gol, llegando con la confianza a tope luego de haber hecho lo propio ante Nacional de Montevideo en la Libertadores a mitad de semana.

El artillero cruzado vive un gran momento a nivel personal, pero no siempre fue así. En la época de Ariel Holan Valencia fue enviado a la cancha como volante en muchas ocasiones, posición que según reveló a TNT Sports, no le acomodaba del todo:

"Me gané muchas críticas por no jugar en mi puesto natural, pero siempre acepté cuando el técnico me preguntaba porque yo quería aportar al equipo. En varios partidos no tuve un buen rendimiento, pero era porque yo no me acomodaba", explicó.