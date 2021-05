Polo Quinteros y choque de Universidad Católica ante Argentinos: "Ojalá clasifiquen los dos, es lo que más quiero"

Universidad Católica tiene un duelo clave este miércoles si es que quiere seguir con vida en el plano internacional. Los cruzados chocan con Argentinos Juniors por la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores obligados a ganar.

El equipo de Gustavo Poyet se levantó venciendo a Nacional en la jornada anterior, por lo que necesita sí o sí sumar de a tres para mantenerse con chances en el torneo. Y uno que supo de alegrías con esa camiseta dejó su análisis para lo que viene.

Jorge "Polo" Quinteros conversó con RedGol sobre el duelo de este miércoles entre la UC y Argentinos Jrs, club donde nació como futbolista, y aseguró que quiere que a ambos le vaya bien. "Estoy fuera de timing, pero ojalá clasifiquen los dos, es lo que más quiero. Que pasen".

En el primer encuentro, Argentinos Juniors derrotó a domicilio a la UC. Foto: Agencia Uno

El ex delantero asume que no ha estado conectado del todo con el presente de los equipos, pero tiene claro que solo espera lo mejor para los dos. "No veo hace rato, ni a Argentinos ni a Católica. Solo quiero que clasifiquen".

Como si fuera poco, Quinteros recalcó que tanto en Universidad Católica como en Argentinos se siente querido. "Yo al club (lo quiero) y acá también. Los dos equipos son como mi casa".

Los cruzados saltan a la cancha del Estadio Diego Armando Maradona este miércoles desde las 18:00 horas para enfrentar al cuadro trasandino.

