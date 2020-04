Diego Buonanotte y los drones de Ariel Holan: "Estamos todo el tiempo analizando videos"

Diego Buonanotte conversó con el diario Olé de Argentina donde aparte de confesar que se siente muy feliz en Chile, fue consultado por los drones de Ariel Holan, un sello que dejó el entrenador argentino en su país.

"¡Sí! Ja, trajo los drones así que estamos todo el tiempo analizando videos, y eso es muy bueno. Acá terminan los entrenamientos y si él considera que tenemos que cambiar algo, viene, te habla, te corrige y tiene cómo mostrarte qué es lo que realmente está pasando dentro del campo gracias a las imágenes de los drones. Es algo nuevo para nosotros y para la Universidad Católica, así que es algo que viene muy bien", contó el volante.

Consultado por la personalidad del ex DT de Independiente de Avellaneda, Buonanotte asegura que "es un tipo totalmente normal. Llevamos poco tiempo juntos y no puedo analizar a una persona si no la conozco, pero hasta ahora fue todo normal. Y trabajamos muy bien.

Holan reemplazó a Gustavo Quinteros (partió a México) y el mediocampista trasandino se anima a una comparación. "Es una intensidad completamente distinta y está muy buena. Es un técnico muy intenso, que quiere jugar todo el tiempo al 100 por ciento y pienso que nos va a hacer mejores jugadores. Estamos en esa etapa de aprendizaje y yo creo que con Ariel vamos a aprender muchísimo, sea cual fuere el resultado, porque se nota que es un entrenador con mucho conocimiento", cerró.