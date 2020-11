Universidad Católica vs Curicó Unido | Ver EN VIVO el esperado 2° tiempo entre cruzados y curicanos

El pasado 15 de octubre en el estadio La Granja de Curicó, el local vencía por un marcador de 2-0 a la Universidad Católica, cuando el juez Jorge Osorio cobró penal para los cruzados, al momento de ir a consultar al VAR, hubo un incendio que provocó un corte de luz en todo el estadio, por lo que el partido debió ser suspendido y aplazado hasta este miércoles 11 de noviembre con el penal para la UC y con los casi 40 minutos por jugar.



La Universidad Católica viene de vencer 4-1 de visita a Palestino en un duelo atrasado de la primera rueda del Campeonato Nacional, con este resultado los cruzados quedaron como punteros exclusivos de cara a la segunda rueda. A falta de jugar los minutos restantes entre torteros y cruzados, los precordilleranos tienen una ventaja de tres puntos sobre Unión La Calera, su más cercano perseguidor.



El partido comenzará desde el penal de la UC, dando la posibilidad de que el juego inicie 2-1 y con la visita buscando la opción de dar vuelta el compromiso. Pero el juego entre curicanos y los de la franja no podrá ser exactamente como el de aquella noche en Curicó.



Curicó Unido no podrá contar con Pablo Parra debido a su nominación a la Selección Chilena, además en los cruzados, César Pinares quien también se encuentra con la selección, durante la semana viajó hasta Brasil para sellar su incorporación a Gremio de Porto Alegre por lo que no será parte de este encuentro.



Hasta este momento la Universidad Católica es líder con 39 puntos. Mientras que Curicó se encuentra en la 7° ubicación con 24 unidades.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad Católica vs Curicó Unido por el Campeonato Nacional?



Universidad Católica vs Curicó Unido jugarán este miércoles 11 de noviembre a las 16:00 horas de Chile.

Curicó Unido querrá aprovechar la ventaja de 2-0. (Foto: Agencia Uno)



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Universidad Católica vs Curicó Unido?

Universidad Católica vs Curicó Unido será transmitido por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:



CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming a Universidad Católica vs Curicó Unido?



Si buscas un link para ver en vivo a Universidad Católica vs Curicó Unido por el Torneo Nacional, podrás hacerlo en Estadio CDF y CDF GO.