El entrenador de Universidad Católica que dirigirá por primera vez un clásico en el estadio Monumental, Cristián Paulucci, reconoció que no está pendiente de mantener un récord ante Colo Colo, como sí del rendimiento de los cruzados esta tarde en Macul. "Si hacemos un muy buen partido, estaremos más cerca de lograr el objetivo", remarcó.

Las vidas de Cristián Paulucci y Gustavo Quinteros se cruzaron en 2019, cuando el nuevo entrenador de Universidad Católica fue segundo ayudante del director técnico de Colo Colo durante su exitoso paso por San Carlos de Apoquindo.

Pero hoy se verán las caras por primera vez y el estratega de los cruzados no evadió la relación que mantiene con el DT colocolino. "Somos amigos con Gustavo, es un gran tipo, un gran profesional", explicó en la previa del clásico entre albos y cruzados este domingo.

En diálogo con TNT Sports, Paulucci asume que tendrá al frente "a un excelente entrenador con todo el cartel y la chapa que tiene, como todas las personas con las que he trabajado. Pero después los que resuelven son los jugadores", subrayó el trasandino.

La relación entre ambos es de absoluto respeto, y así lo demuestra la especial consideración de Quinteros, que en su minuto analizó incorporar al mismo Paulucci a su cuerpo técnico, aunque el hombre de la UC desechó la opción.

El público se metió con Paulucci



La aparición de Cristián Paulucci sobre la cancha del estadio Monumental fue escenario para que el público colocolino hiciera de las suyas con bulliciosos "saludos" para el técnico rival. Pero el debutante en clásicos no dramatizó.

"Estoy acostumbrado, en Argentina las hinchadas son así, no hay ningún problema", reconoció antes de advertir que "hay que hacer un buen partido como digo siempre, jugamos una final, un partido muy importante dentro del calendario".

De cara a la actuación de la Universidad Católica, que suma siete triunfos consecutivos, el estratega de 48 años remarcó que "si hacemos un muy buen partido, estaremos más cerca de lograr el objetivo".

Pero descartó que el resultado zanje la lucha por el título con los albos. "Falta mucho aún de torneo, no es decisivo. Ni hablar que si Colo Colo gana, saca una diferencia que habrá que luchar para acortarla. Pero venimos positivos y a sacar un resultado positivo", remarcó.

Entrenador récord



El 100 por ciento de rendimiento desde su llegada al banco cruzado tiene a Cristián Paulucci a nivel de récord para un debutante en el fútbol chileno, aunque el entrenador evitó sacar mayores conclusiones.

"La estadística me la tomo tranquilo. Estoy enfocado en darle mi mayor conocimiento y energías a este plantel, para que desarrolle en el campo lo que tan bien sabe hacer", subrayó el novato estratega.

"El plantel está por encima de los objetivos de Cristián Paulucci, no me vendo más de lo que tengo que hacer hoy. Si tengo que volver a mis funciones anteriores, no pasa nada", completó el estratega que reemplazó a Gustavo Poyet en septiembre.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en la cobertura especial que preparó Redgol, con declaraciones, imágenes, pormenores y estadísticas del choque en el estadio Monumental.