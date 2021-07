Cristián Arcos impacta con una tremenda verdad sobre la depresión, a 26 años de la muerte del Mumo Tupper

La noticia que impactó a Chile un día como hoy en en 1995, la muerte del jugador de Universidad Católica Raimundo Tupper, sigue remeciendo conciencias. Es que el futbolista puso sobre la mesa una verdad muy dura y escondida: lo dolorosa que es la depresión.

El periodista Cristian Arcos ha hecho públicas sus dificultades con esta enfermedad y en su cuenta de Twitter expresó que "queremos que nos miren a los ojos, a la cara, como todos", en una honda reflexión sobre el padecimiento.

A continuación, el texto que reproduce Arcos en sus redes sociales (@carcosmorales)

"Un día como hoy el Mumo no pudo más. Imposible saber qué sentía y qué pasaba por su cabeza y su corazón. Le decían que tenía todo y no se trata de eso.

La depresión no se trata de tener o no tener todo. No se trata de voluntad. No se trata de ser feliz o no. Ni menos de agradecer. La depresión es un ancla que te tira hacia abajo y muchas veces no tienes las herramientas para salir.

A veces hay eventos que lo gatillan. A veces, de verdad, no pasa nada y no logras zafar. No juzguen sin saber. No cuestionen ni se pregunten.

Hoy se habla más de la depresión que hace 26 años, cuando el Mumo no pudo más. Pero falta mucho aún.

Falta para que se deje de usar las enfermedades y salud mental como un insulto. Falta para que nunca más te digan "deprimete solo" como nos han dicho alguna vez.

Falta para que se entienda que la gente con depresión no espera lástima, no espera ser mirados o miradas con misericordia.

Queremos que nos miren a los ojos, a la cara, como todos. Porque podemos hacer todo y más. Porque somos, en parte, sobrevivientes de nosotros mismos.

Busca ayuda profesional. La salud mental en Chile sigue siendo cara, pero hay alternativas y personas que estamos dispuestas a escuchar.

Y a quienes me dijeron "deprimete solo", espero sean inmensamente felices, de verdad, en su profunda orfandad llena de riquezas materiales".