Paulo Garcés le manda vibras positivas al Zanahoria Pérez para la Libertadores: "La va a romper, es una oportunidad maravillosa"

La partida de Matías Dituro al Celta de Vigo dejó a Sebastián Pérez como el meta titular de Universidad Católica. El popular Zanahoria, por ende, tendrá la gran misión de pararse en el arco cruzado frente al Palmeiras, en los octavos de final de Copa Libertadores.

Este miércoles a als 18.15 horas será ese encuentro, por lo que al ex portero de Iquique le tiran buenas vibras de cara ese cotejo tan importante para los cruzados. Y quien le mandó la buena onda fue Paulo Garcés, quien atajó por los cruzados en el 2011 en este torneo.

"Voy a hablar del Zanahoria pero no de Católica, porque muchos hinchas de la Católica me matan y dicen que no tengo derecho a hablar", contó el Halcón por su desempeño en la llave ante Peñarol en ese torneo, donde tuvo dos errores.

"Al Zanahoria lo conozco del 2008 en Everton. Es un tipo trabajólico, esforzado, que se sacó la cresta para dar este salto de calidad a Católica. Es para aplaudirlo y las oportunidades en la vida son pocas, más en equipos grandes", comentó por la opción que va a tener el arquero.

Pérez ya debutó en Copa Libertadores cuando jugó contra Atlético Nacional. Foto: Agencia Uno.

Agregó que "es una oportunidad maravillosa para él, está capacitado y la va a romper. Tiene una madurez grande desde niño para enfrentar estos desafíos internacionales, para un club que viene haciendo las cosas impecables".

Finalmente, Garcés señaló que "le deseo lo mejor de la vida, se merece estar donde está. Ojalá haga una gran Copa y la UC llegue lo más arriba posible".