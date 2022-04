Universidad Católica sufrió un duro revés en la más reciente jornada del Campeonato Nacional cayeron frente a Deportes La Serena con marcador de 2-0 para despegarse de los primeros lugares de la clasificación y cayendo por sexta ocasión en los últimos siete partidos por todas las competiciones.

Esta situación causa preocupación en históricos del club que así lo han manifestado. "Es imposible que un equipo pueda mantener un rendimiento alto durante muchos años, en ninguna parte del mundo ha pasado así que es probable que se produzca un desgaste natural, porque hay jugadores que se van quedando, hay planteles que se van desprendiendo de jugadores importantes. Es natural lo que está sucediendo", dijo Carlos Soto.

El exdefensor sabe que puede haber una remontada a nivel local pero no en Copa Libertadores. "El campeonato en nuestro país es bastante irregular y el que lo logre va a ser campeón pero a nivel internacional es muy difícil", añadió.

Entre tanto, Jorge Contreras, le hizo un duro llamado al entrenador. "Creo que se están teniendo muchas dudas del funcionamiento, a Católica se le conoce el funcionamiento, no cambian la manera de jugar. Sinceramente sigo pensando que a Católica le falta ese plan B para tener variantes necesarias. Por eso se pensó en la continuidad de Paulucci, pero le está faltando otra propuesta", puntualizó.

Entre tanto, Osvaldo Hurtado, también mostró su tremenda preocupación. "Vi un par de cosas raras, no dan más de tres pases seguidos y no hay la individualidad para desequilibrar, a Zampedri no le dieron una pelota con ventaja. Le agarraron la mano a Católica y toca bailar con la más fea, ojalá pueda reinventarse. A lo mejor no un cambio total del equipo, pero que no sean arrestos individuales para salvar la situación de un partido".