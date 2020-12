Buonanotte raya la cancha tras el polémico Audax vs UC: "Tenemos que cambiar el chip y dedicarnos a jugar”

Universidad Católica y Audax Italiano protagonizaron un álgido duelo en la cancha sintética de La Florida, finalizando con el marcador empatado 2-2, tres jugadores expulsados y polémica por el arbitraje de Ángelo Hermosilla.

Tras el pitazo final, Diego Buonanotte -una de las figuras del partido- fue expulsado por el juez Ángelo Hermosilla por reclamos y supuesto insultos, todo porque los Cruzados aún hervían por la polémica jugada entre Manuel Fernández y Edson Puch que el juez no consideró falta.

La tarde de este lunes, y ya más en frío, el Enano conversó con Los Tenores de ADN, donde analizó con calma lo sucedido en el partido ante los Tanos; desde los futbolístico hasta lo polémico.

“Era un partido parejo. Nos costaba entrar al campo rival. Nos costaba filtrar esos pases para lastimar al rival. Fue un empate muy rápido. El segundo tiempo se jugó muy poco. También por la expulsión. Eso hizo que se perdiera la dinámica. El balance es un poco extraño”, comentó el trasandino.

Respecto a su expulsión Buonanotte aseguró estar "sorprendido la verdad con mi expulsión. No entiendo cuál fue el motivo real. veremos que medida tomará el club. Nunca insulté a un árbitro. Me sorprendió la expulsión. No lo podía entender. Yo le decía que me dejaran porque le estaba hablando bien y quería saber el motivo. Llevo 15 años en primera división. Puedo entender el nerviosismo, pero hay que ver qué medidas se toman”.