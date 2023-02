Universidad Católica llegará con bajas importantes a su próximo desafío del Campeonato Nacional. Luego del polémico final con Audax, se sancionó a Ignacio Saavedra, Alfonso Parot y el técnico Ariel Holan, quienes se perderán el siguiente duelo ante Palestino. En el caso del DT, también se perderá el partido ante Ñublense.

Este miércoles, Branco Ampuero tomó la palabra desde San Carlos de Apoquindo y habló sobre el arbitraje, donde manifestó estar de acuerdo con las sanciones que recibieron sus compañeros y DT, y que el fútbol nacional está viviendo un periodo de adaptación a un nuevo estilo de referato.

"Estoy de acuerdo (con las sanciones), creo que si el árbitro hizo su informe y se sancionó en base a eso, entonces corresponde y no hay problema", manifestó el defensa, quien estuvo ausente en el duelo pasado ante los audinos.

"Hay un periodo de adaptación que corresponde al tema del árbitraje y el VAR, pero creo que dentro de estas cinco fechas se ha dejado jugar más y se ha ido en el camino correcto. Se le han dado más minutos al juego, que es importante sobre todo para los que juegan copas internacionales", siguió.

"Obviamente, va de la mano con los criterios que algunos árbitros puedan tener. Todos los actores son importantes, tanto los jueces como los jugadores. El periodismo también. Debe ser un trabajo mancomunado para que el único beneficiado sea el fútbol chileno", continuó.

"El que imparte justicia es el árbitro. Obviamente, hay situaciones en que a uno le gustaría que le cobren a favor y cuando te sientes perjudicado apuntas al arbitraje, pero es un tema amplio, van recién cinco fechas y hay un periodo de adaptación del que todos tenemos que hacernos parte", complementó.

"Hay jugadas donde terminan varios expulsados o lo que pasó con Maxi Falcón en Colo Colo, que si volvemos hacia atrás, veremos una situación que a uno le gustaría corregir. No se ha dado, pero dentro del árbitraje no me cabe duda que hay autocrítica y quieren mejorar por el bien del fútbol chileno", cerró.