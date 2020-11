La emotiva despedida de Benjamín Kuscevic: "Universidad Católica es el club de mi vida y pienso algún día volver”

Un movido día de fichajes vivió Universidad Católica, porque sorprendió a todos al anunciar el traspaso de Benjamín Kuscevic al Palmeiras y la contratación de Juan Fuentes, proveniente de Estudiantes de La Plata.

En ese sentido, el ahora ex defensor Cruzado no quiso marcharse sin despedirse de la hinchada y a través de una entrevista publicado por la institución aseguró que “la UC es el club de mi vida y pienso algún día volver”.

“Lo hablé con el Presidente, con los dirigentes, con el Tati (Buljubasich) hablo muy frecuentemente. Fue la decisión de que era el momento, era una buena oportunidad para mí y para el club. Católica es el club de mi vida y pienso algún día volver y que mejor que irse por la puerta grande. Estaba conversado más o menos con el club. Es un momento que ya tengo una edad suficiente y he madurado. Pensamos entre todos que era un momento preciso y era una oportunidad que no podía dejar pasar”, partió mencionando.

“Tenía que ser una decisión meditada, conversada, que me motivara a mí, que yo sepa que ahí puedo crecer. Y me importaba mucho irme y dejarla algo al club, que al final gracias a Católica, que me permitió desarrollarme, partir en las inferiores, hacer todo un proceso que te hace madurar. Más agradecido no puedo estar del club, de los dirigentes, ni hablar de los compañeros, de los utileros, del cuerpo médico, de todos en general, estoy muy ilusionado y con unas ganas tremendas de ir y demostrar lo que puedo hacer”, agregó.

Al ser consultado si este nuevo desafío profesional le puede abrir las puertas de la selección chilena, expresó que “lo que siempre he hablado con el Profe, es que compitiendo en ligas internacionales tengo más posibilidades de competir por un puesto en la Selección, que es algo de lo que tengo ansias hace mucho tiempo. Me voy a ir a jugar la vida, tengo que ganarme un puesto, lo tengo clarísimo”.

Finalmente, le dejó un mensaje a sus ex compañeros y a la hinchada Cruzada: “Mi deseo está clarísimo: que seamos tricampeones (…) soy un enorme agradecido de los hinchas, siempre me han demostrado mucho cariño, mucho apoyo, desde que comencé a jugar. Son total parte de lo que me está pasando. Seguramente nos vamos a reencontrar”, sentenció.