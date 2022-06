Mauricio Isla hizo su debut con la camiseta de la Franja y aportó con una doble asistencia en la goleada por 3-1 de Universidad Católica a Unión San Felipe. Con el triunfo, los cruzados aseguraron el paso a octavos de final de la Copa Chile, donde se encontrarán con Audax Italiano.

Ariel Holan hizo un análisis en conferencia de prensa de lo que fue el partido y destacó el estreno de Mauricio Isla. El estratega del elenco de la precordillera quedó "muy contento" con lo mostrado por el Huaso y aplaudió la jerarquía que mostró en su alianza con José Pedro Fuenzalida en la banda derecha.

"José Pedro Fuenzalida y Mauricio Isla son dos futbolistas de muchísima experiencia, de una larga trayectoria de nivel internacional y que tienen mucha jerarquía, se entienden muy bien. Mauricio no venía haciendo 90 minutos por distintos motivos y estos le vinieron muy bien para entrar en ritmo de juego", partió diciendo Holan.

"Lo que me gustó y me llamó la atención es que entró en calor en la mitad del segundo tiempo para adelante, ahí produjo algunos piques demoledores en la banda derecha y con el Chapa muy coordinado. Marcelino también se metió, hicieron unas muy buenas triangulaciones. Me gustó mucho y estoy muy contento porque es un salto de calidad para el equipo", continuó.

"Creo que rondeamos un partido más que aceptable, el rival nos planteó un duelo donde se posicionó en su campo, pero corto entre líneas y muy agresivo. Digo aceptable porque el equipo fue construyendo ladrillo a ladrillo el desenlace del partido, hubo mucho mérito de San Felipe y cuando un rival sostiene la intensidad física, el desgaste es grande. Cuando este se pronunció más, apareció la definición de juego. En el segundo tiempo quedaron con 10 y pudimos terminar de redondear un buen trabajo y cerrar una llave que fue dificultosa porque fue un rival duro. En el balance final, lo hicimos muy bien", dijo Holan sobre el partido.

Ahora, los cruzados deben enfocarse en su próximo desafío: Copa Sudamericana. La UC se enfrentará a Sao Paulo este jueves para definir los octavos de final y Holan sabe que deberán medirse ante un rival muy duro.

"Estamos en un proceso de construcción del equipo, esperando que todavía podamos completar el mercado de pases. Es un deseo que tenemos todos de tener un equipo que vuelva a estar en los primeros planos y que siga muy competitivo. Este es el foco más importante y el jueves tenemos un desafío muy duro, con un rival que está entre los seis mejores equipos de Brasil, con futbolistas con mucha experiencia y recorrido. Tenemos que dar todo y dar el cien por ciento. Creo que en este proceso de construcción es una pena que haya llegado este desafío tan rápido, pero lo vamos a tener que afrontar con toda la energía y seriedad y estoy convencido que haremos muy buenos partidos", sentenció.