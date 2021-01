Ariel Holan: "Salomón fue amonestado dos veces injustamente, es una impotencia tremenda"

Universidad Católica cayó por 3-2 frente a Palestino en San Carlos de Apoquindo y puso en peligro su liderato en la recta final del Campeonato Nacional.

Al final ambos equipos terminaron con 10 jugadores por las expulsiones de Agustín Farías y del joven cruzado Carlos Salomón. En el caso del futbolista de la UC, su doble amonestación fue muy discutible.

Así lo percibió el técnico precordillerano, Ariel Holan: "No se puede dejar de analizar que Salomón fue amonestado injustamente y expulsado injustamente. Luego, con 10 jugadores fue otro partido. Pero el fútbol es así y hoy fue injusto".

El argentino no quiso discutir sobre un posible penal para la UC, e insistió: "No me interesa el penal si fue o no fue, pero Salomón se fue de la cancha amonestado dos veces injustamente. Es una impotencia enorme".

Sobre la cantidad de ausencias que ha tenido la Católica en los últimos partidos, señaló: "Se sucedieron una cantidad de partidos que dejaron muchos futbolistas fuera de combate. Los jóvenes que tuvimos hicieron un gran trabajo, pero su experiencia la están haciendo ahora y no podemos adelantar esos procesos".

"Casi toda el ala derecha hoy era sub 20 y lo están haciendo por sobre la expectativa. Pero en estas instancias se necesita experiencia. Hay que darles confianza e ir recuperando a los futbolistas de experiencia para tener más variantes", añadió.

Finalemte, en cuanto al próximo partido frente a O'Higgins, indicó: "Trabajaremos duro para el sábado, porque todo depende de nosotros y vamos a estar a la altura".