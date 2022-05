Universidad Católica deberá enfrentar a Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Sudamericana tras su eliminación como tercero de grupo de la Copa Libertadores 2022. El sorteo no fue condescendiente con los equipos chilenos y tanto la UC como Colo Colo tendrán rivales durísimos para meterse en la siguiente ronda.

En conversación con Paulo Flores y Redgol, el ex delantero y referente de la Católica, Osvaldo Hurtado, sostuvo que La Franja no tiene muchas opciones de meterse en cuartos de final.

“Es extremadamente difícil, para no ser tan pesimista. Extremadamente difícil, complejo. Ahora uno no sabe si es más peligroso jugar acá o allá. La visita o de local. De repente nos entusiasmamos un poquito allá y después nos barren de local”, dijo Arica Hurtado.

Y para hacer una actuación al menos digna, el nortino considera que la UC debe reforzar sí o sí el plantel dirigido por Ariel Holan.

“Para ese nivel de competencia se necesitan refuerzos, está bien que sea la Sudamericana, pero tanto esta competencia como en la Libertadores está plagada de Brasileños. Y como hemos visto en los últimos partidos, no nos da el domingo, miércoles, domingo”.

Arica Hurtado sentencia: “sigo insistiendo que es un tema en el que tienen que ponerse las pilas. Creo que el fútbol chileno tiene que jugar a mitad de semana, otro torneo, no sé, pero hay que hacerlo o nunca tendremos un ritmo de competencia y seguiremos en la misma”.

Por su parte, Miguel Ángel Neira, también en conversación con RedGol, sostuvo que “Sao Paulo está malo ahora, no tiene nada que ver con el de antes. Yo creo que hay posibilidades, porque me imagino que van a contratar gente, de lo contrario no hay ninguna opción si no traen gente. Tienen que invertir en los tres jugadores que pueden”.

El ex mediocampista concluye que “igual creo que acá los periodistas agrandan mucho a los equipos brasileños, no le he visto nada a Flamengo ni a ninguno de equipo bueno. Los europeos sí, pero los de acá son tan malos como los chilenos”.