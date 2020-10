Alfonso Parot vuelve a las canchas y se ilusiona con la selección chilena: "Primero tengo que ver si puedo ganarle el puesto a Rebolledo y Cornejo en la UC"

Universidad Católica quiere dejar atrás el empate ante Universidad de Concepción la fecha pasada y pretende recuperar el camino del triunfo ante Curicó en el Estadio La Granja.

Una buena noticia para el entrenador Ariel Holan, es la vuelta de Alfonso Parot, el que superó molestias musculares que lo tuvieron fuera en los últimos partidos y podrá volver a las citaciones.

“Estoy a disposición. He entrenado de manera normal unos cuatro días, e incluso me habían dado el alta para el partido con la U. de Conce, pero era muy pronto para volver a jugar. Decidimos aguantar para estar ante Curicó al cien por ciento”, afirmó el ex Rosario Central.

Respecto a la competencia en su posición, Parot cuenta que "me lesioné yo y Juan (Cornejo), y Catuto (Rebolledo) aprovechó muy bien su oportunidad. Ha respondido de buena manera en el torneo y en la Copa Libertadores, y estoy muy contento por eso. Todo suma”.

Consultado por la selección chilena, Poncho afirma que “la ilusión de la selección siempre está. Primero tengo que ver si puedo ganarle el puesto a Rebolledo y Cornejo en la UC, ir paso a paso. Vi muy bien a Díaz y a Vegas, pese a lo complicado de los partidos. Respondieron muy bien. Yo trataré de empezar a jugar y ojalá pelear por un puesto”.