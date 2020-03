Alfonso Parot y situación de Castillo: “Sé que está dando sus primeros pasos, siempre ha sido de piernas gruesas”

El lateral y uno de los referentes del plantel de Universidad Católica, Alfonso Parot, se refirió a la compleja situación que está viviendo Nicolás Castillo en México, quien está recién iniciando su recuperación física tras sufrir una trombosis posoperatoria.

En ese sentido, en conversación con radio ADN expresó que “por lo general, estoy bien al tanto de cómo evoluciona, le escribo siempre para saber cómo sigue. Sé que está dando sus primeros pasos (…) Él siempre ha sido de piernas gruesas y verlo así te da un poquito de nostalgia. Esperemos que se recuperación sea buena y que pueda salir adelante”.

Sobre cómo aborda la cuarentena por el covid-19, expresó que “ha sido difícil, el hecho de estar encerrado en la casa como gente responsable, ha sido complicado, sobre todos los primeros días. Por suerte tengo casa y puedo jugar en el patio con mi hijo. Después la UC nos mandó un kit de entrenamiento para seguir haciendo deporte”.

Agregó que “la UC cuenta con nutricionistas y nos mandó pauta de alimentación de acuerdo con las calorías que podemos quemar. El kit de trabajo nos mandó bicicleta de spinning. Una banda para medir los trabajos que hacemos por internet, pesas, banda elástica y hartas cosas para seguir ejercitándonos y no perder la línea”.

Al ser consultado sobre el llamado de las autoridades a la ciudadanía de estar en cuarentena preventiva, dijo que “si te dicen que la mejor forma es quedarse en la casa, y aun así no lo hacen, realmente me llama mucho la atención. Se que hay familias que si no trabajan no llegan pan a la casa, pero los que tiene posibilidad no lo cumplen. Gente que hace asados, fiestas, carretes. Fui al supermercado y era impactante la cantidad de gente que andaba en la calle, comprando, trotando, andando en bici. Si no tomamos conciencia como sociedad, vamos a estar igual o peor que Italia”.

Finalmente, si está inquieto de volver prontamente a la actividad deportiva, sentenció que “tanto el fútbol como otras actividades pasaran a quinto plano, la salud mundial está en el pensamiento de todos y nosotros tenemos que está bien físicamente. En cuanto a plazo nos dieron dos semanas, pero yo creo que se va a alargar”.